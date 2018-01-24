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| | Вышел второй трейлер "Тихоокеанского рубежа 2"

Вышел второй трейлер "Тихоокеанского рубежа 2"

Вчера, 23:03
В Сети появился трейлер кинокартины «Тихоокеанский рубеж 2». В ролике можно увидеть зрелищные битвы роботов с монстрами.

Вышел второй трейлер "Тихоокеанского рубежа 2"

 

Сегодня компания Legendary презентовала второй по счету трейлер фильма «Тихоокеанский рубеж 2». Именно в нем полностью раскрывают сюжетную линию, а также можно рассмотреть сражения человекоподобных роботов, вступающих в сражения с чудищами. В киноленте, кроме монстров, вышедших из океанских глубин, основные персонажи будут воевать и против других роботов.

 
В новом трейлере вернутся кайдзю. Персонажи «Тихоокеанского рубежа» отмечают, что возвратиться монстрам помог некто «из нашего мира». Чтобы победить в борьбе с агрессивными существами, в противостояние привлекаются новые летчики. Согласно материалам ролика, большая их часть обычные подростки.

Режиссером фильма является Стивен Денайт, известный по кинопроекту «Спартак: Кровь и песок». В главных ролях снимались Джон Бойег, Скотт Иствуд, Чарли Дэй, Ринко Кикути и другие. Премьера «Тихоокеанского рубежа 2» в РФ 22 марта.
Никита Готский
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