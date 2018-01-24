Вышел второй трейлер "Тихоокеанского рубежа 2"

Сегодня компания Legendary презентовала второй по счету трейлер фильма «Тихоокеанский рубеж 2». Именно в нем полностью раскрывают сюжетную линию, а также можно рассмотреть сражения человекоподобных роботов, вступающих в сражения с чудищами. В киноленте, кроме монстров, вышедших из океанских глубин, основные персонажи будут воевать и против других роботов.
Режиссером фильма является Стивен Денайт, известный по кинопроекту «Спартак: Кровь и песок». В главных ролях снимались Джон Бойег, Скотт Иствуд, Чарли Дэй, Ринко Кикути и другие. Премьера «Тихоокеанского рубежа 2» в РФ 22 марта.