Порноактриса с русскими корнями номинирована на «Порно-Оскар»

28-летняя французская исполнительница ролей в фильмах для взрослых Анна Полина, которая имеет русское происхождение, выдвинута в одной из номинаций на «Порно-Оскаре» от AVN Awards. Пользователями сайта AVN будет оценивать работа порноактрисы в «Оргии перед апокалипсисом».

Среди номинантов на «Порно-Оскар», как еще называют церемонию AVN Awards, есть актриса с русскими корнями – 28-летняя Анна Полина, которая поборется за звание «Иностранной актрисы года». Уроженку России, уже более восемнадцати лет обитающую во Франции, ранее номинировали AVN Awards уже около четырех раз. В 2014 году порноактриса получила премию за участие в лучшей сцене секса, исполненной в короткометражке.На этот раз будет оцениваться работа Анны Полины в фильме «Оргия перед апокалипсисом».Голосование, проходящее на ресурсе AVN, продлиться до 26 января. Право голоса получает каждый желающий и зарегистрировавшийся на сайте. Церемония награждения назначена на 27 января.