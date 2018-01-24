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| | Порноактриса с русскими корнями номинирована на «Порно-Оскар»

Порноактриса с русскими корнями номинирована на «Порно-Оскар»

Вчера, 22:29
28-летняя французская исполнительница ролей в фильмах для взрослых Анна Полина, которая имеет русское происхождение, выдвинута в одной из номинаций на «Порно-Оскаре» от AVN Awards. Пользователями сайта AVN будет оценивать работа порноактрисы в «Оргии перед апокалипсисом».

Порноактриса с русскими корнями номинирована на «Порно-Оскар»

 

Среди номинантов на «Порно-Оскар», как еще называют церемонию AVN Awards, есть актриса с русскими корнями – 28-летняя Анна Полина, которая поборется за звание «Иностранной актрисы года». Уроженку России, уже более восемнадцати лет обитающую во Франции, ранее номинировали AVN Awards уже около четырех раз. В 2014 году порноактриса получила премию за участие в лучшей сцене секса, исполненной в короткометражке.

На этот раз будет оцениваться работа Анны Полины в фильме «Оргия перед апокалипсисом».

Голосование, проходящее на ресурсе AVN, продлиться до 26 января. Право голоса получает каждый желающий и зарегистрировавшийся на сайте. Церемония награждения назначена на 27 января.
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