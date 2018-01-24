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| | Илья Максимов создал мультфильм про волшебный Петербург и его музыкантов

Илья Максимов создал мультфильм про волшебный Петербург и его музыкантов

Вчера, 22:20
Российским мультипликатором Ильей Максимовым создан полуфантастический мультфильм. Анимация посвящена камерному оркестру «Дивертисмент», участники которого создают свои произведения в Петербурге.

Илья Максимов создал мультфильм про волшебный Петербург и его музыкантов

 

Мультипликатором Ильей Максимовым создан анимационный проект про дождливый Петербург и необычных музыкантов, проживающих в нем. Мультфильм, посвященный питерскому оркестру «Дивертисмент», опубликован в прошлом году, но только в настоящее время начал набирать популярность.

Даже при использованной в мультипликации полуфантастической стилистике, многие улицы и набережные Питера остаются узнаваемыми для внимательного зрителя. Кроме того, присутствует большая схожесть с персонажами анимационного фильма и реальными музыкантами.

 
 
 
Мультфильм стал частью рекламной акции цикла «В свободном переводе» в Александрийском театре, куда входят и выступления «Дивертисмент». Репертуар оркестра включает в себя музыкальные произведения, относящиеся как к барокко, так и классической и современной музыке.

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