Илья Максимов создал мультфильм про волшебный Петербург и его музыкантов

Российским мультипликатором Ильей Максимовым создан полуфантастический мультфильм. Анимация посвящена камерному оркестру «Дивертисмент», участники которого создают свои произведения в Петербурге.

Мультфильм стал частью рекламной акции цикла «В свободном переводе» в Александрийском театре, куда входят и выступления «Дивертисмент». Репертуар оркестра включает в себя музыкальные произведения, относящиеся как к барокко, так и классической и современной музыке.

Мультипликатором Ильей Максимовым создан анимационный проект про дождливый Петербург и необычных музыкантов, проживающих в нем. Мультфильм, посвященный питерскому оркестру «Дивертисмент», опубликован в прошлом году, но только в настоящее время начал набирать популярность.Даже при использованной в мультипликации полуфантастической стилистике, многие улицы и набережные Питера остаются узнаваемыми для внимательного зрителя. Кроме того, присутствует большая схожесть с персонажами анимационного фильма и реальными музыкантами.