Илья Максимов создал мультфильм про волшебный Петербург и его музыкантов

Мультипликатором Ильей Максимовым создан анимационный проект про дождливый Петербург и необычных музыкантов, проживающих в нем. Мультфильм, посвященный питерскому оркестру «Дивертисмент», опубликован в прошлом году, но только в настоящее время начал набирать популярность.
Даже при использованной в мультипликации полуфантастической стилистике, многие улицы и набережные Питера остаются узнаваемыми для внимательного зрителя. Кроме того, присутствует большая схожесть с персонажами анимационного фильма и реальными музыкантами.