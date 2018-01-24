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| | Легендарный театр из Японии посетит Россию в начале осени

Легендарный театр из Японии посетит Россию в начале осени

Вчера, 22:00
Известный японский театр Кабуки посетит Россию в сентябре. Об этом рассказали в Международном театральном фестивале.

Легендарный театр из Японии посетит Россию в начале осени

 

Гастроли японского культурного учреждения состоятся в Москве и Санкт-Петербурге в рамках Года Японии в РФ. Известная труппа представит отечественным зрителям два номера «Ёсияма» и «Кэйсэй Хангонко», являющие стандартные жанры для кабуки танцевальная интерлюдия и бытовая драма. Поклонники искусства смогут увидеть на сцене известного актера Накамуро Гандзиро III, который носит почетный титул «Национальное достояние Японии».

Театр кабуки сформировался в Японии в 17 столетии, он до сих бережно сберегает старинные обычаи и традиции. Актеров в кабуки готовят с самого детства, учеба начинается в самом театре, где дети учатся как сценической речи, так и освоению движения. Потенциальный артист обязуется уметь танцевать, орудовать копьем и мечом использовать фрагменты акробатики, а также владеть особенным голосом.

Кабуки редко выезжают за пределы Родины. Их первые иностранные выступления прошли в СССР в 1928 году.
Никита Готский
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