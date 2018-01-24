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| | Трейлер «Дэдпула 2» привяжут к экранизации «Черной пантеры»

Трейлер «Дэдпула 2» привяжут к экранизации «Черной пантеры»

Вчера, 20:55
16 февраля выходит в прокат кинолента, снятая по комиксам Marvel «Черная пантера». В Сети ролик выйдет раньше на два дня.

Трейлер «Дэдпула 2» привяжут к экранизации «Черной пантеры»

 

Эксперты считают такое решение обоснованным, поскольку с конца минувшего года студия Fox принадлежит компании Walt Disney. Главные роли во втором фильме о Дэдпуле сыграли Брианна Хилдербранд, Джош Бролин, Райан Рейнольдс, Джек Кеси, Стефан Капичич, ТиДжей Миллер и еще ряд актеров.

Эта картина попала в список самых ожидаемых кинопроектов года и стала номинантом на независимую российскую кинопремию KinoNews-2018. Первая часть «Дэдпула» неожиданно стала одним из лидеров мирового проката. На съемки было потрачено 58 миллионов долларов, а собрать фильм смог примерно 800 миллионов.
Дарья Светозарова
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