Сын Никиты Хрущева негативно высказался о "Смерти Сталина"

Сын экс-генсека СССР Никиты Хрущева прокомментировал фильм «Смерть Сталина». Он остался недовольным просмотренной кинокартиной.

Никита Готский

Сергей Хрущев описал в личном письме министру культуры РФ Владимиру Мединскому собственную позицию касательно киноленты «Смерть Сталина». Он призвал главу Минкульта сделать все возможное, дабы не допустить ставшую скандальной кинокартину в прокат. Ведомство получило письмо от сына лидера СССР 23 января, в тот же день Минкульт отозвал прокатный документ у фильма.По мнению Сергея Хрущева, данный кинопродукт является «подлой ложью», он представляет собой «унизительное и искаженное» представление о минувших временах. Хрущев-младший уверен это несет большую опасность для РФ.Комментируя киноленту, Сергей Никитич утверждает, что «Смерть Сталина» можно назвать «пасквилем» на весь народ и руководителей уже несуществующего государства тех лет. Остался недоволен сын известного политика и образом своего именитого отца, который воплотил актер Стив Бушеми.Картина «Смерть Сталина» снята в Британии, ее режиссером является Армандо Ианнуччи. Данный кинопроект являет собой сатирическую комедию о закулисных интригах после кончины Иосифа Сталина.