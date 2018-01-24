Гордон уснул во время прямого эфира

Ведущий программы «Мужское/Женское» Александр Гордон пожаловался на скуку во время эфира. Во время обсуждения в прямом эфире истории супругов из Барнаула ведущий ток-шоу настолько извелся от скуки, что открыто заявил, что собирается прилечь и отдохнуть.

Дарья Светозарова

В центре программы семейный конфликт мужа, жены и тещи. Героиня передачи пытается наладить семейные отношения, но никак не может понять чью сторону принять в противостоянии мужа и матери. С таким вопросом она и пришла на передачу. Теща обвиняет зятя в транжирстве, а муж героини в свою очередь называет мать жены интриганкой и любительницей вмешиваться в чужую жизнь. Ситуация показалась ведущему настолько банальной, что он прилег на диванчик, закрыл глаза и захрапел.Оживился он только тогда, когда на экране в студии вновь стали показывать ссору барнаульцев. «Больше всего люблю смотреть чужие ссоры», - признался Гордон. Однако его соведущая Юлия Барановская активно пыталась способствовать диалогу между членами семьи Тепечиных, но без особого результата.