Женитьба, отцовство, семья: Корчевников заинтриговал снимком с младенцем

Мнения

Женитьба, отцовство, семья: Корчевников заинтриговал снимком с младенцем

Интригу телеведущий раскрывать не стал.

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Slayer прекратят существование после заключительного мирового турне

Slayer прекратят существование после заключительного мирового турне

Сегодня, 14:07
Представители большой американской четверки трэш-метала Slayer заявили о том, что уходят на заслуженный покой после финального мирового турне. Информация об этом появилась на просторах западной прессы после размещенного группой ролика в YouTube. Музыканты пока еще не назвали точных дат заключительных гастролей, но в упомянутом ролике говорят, что «конец их дней близок».
 

Slayer прекратят существование после заключительного мирового турне

 

Как известно, на сцене группа провела долгих 35 лет. Как известно, первые слухи о скором распаде группы начали курсировать в масс-медиа после смерти одного из основателей группы Джеффа Ханнемана. Вокалист и бас-гитарист Slayer Том Арайа в 2016 году уже открыто говорил о том, что устал от сцены и хочет уйти на покой.
 
Основан знаменитый коллектив был в 1981 году. Вместе с такими группами, как Megadeth, Metallica и Anthrax Slayer составили «большую четверку трэш-метала». За свою карьеру они выпустили двенадцать студийных альбомов. Четыре из них достигли золотого статуса в Соединенных Штатах.

Николай Офицеров
Новости по теме
Сегодня легендарный барабанщик Дэйв Ломбардо отмечает День рождения
Сегодня легендарный барабанщик Дэйв Ломбардо отмечает День рождения

Сегодня день рождения отмечает известны барабанщик Дэйв Ломбардо, который наиболее прославился своим сотрудничеством с треш-метал группой Slayer, которая

Стив Тайлер: Группа Aerosmith распалась
Стив Тайлер: Группа Aerosmith распалась

Популярная рок-группа Aerosmith прекратила свое существование. На данный момент музыканты готовятся к прощальному гастрольному туру, который запланирован на

Группа Placebo даст концерт в Москве
Группа Placebo даст концерт в Москве

Британская альт-рок группа Placebo отыграет в Москве концерт 26 октября. Выступление запланировано в рамках турне, приуроченного к юбилею выпуска их дебютной

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости