Slayer прекратят существование после заключительного мирового турне

Slayer прекратят существование после заключительного мирового турнеСегодня, 14:07
Сегодня день рождения отмечает известны барабанщик Дэйв Ломбардо, который наиболее прославился своим сотрудничеством с треш-метал группой Slayer, которая
Популярная рок-группа Aerosmith прекратила свое существование. На данный момент музыканты готовятся к прощальному гастрольному туру, который запланирован на
Британская альт-рок группа Placebo отыграет в Москве концерт 26 октября. Выступление запланировано в рамках турне, приуроченного к юбилею выпуска их дебютной