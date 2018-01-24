Slayer прекратят существование после заключительного мирового турне

Представители большой американской четверки трэш-метала Slayer заявили о том, что уходят на заслуженный покой после финального мирового турне. Информация об этом появилась на просторах западной прессы после размещенного группой ролика в YouTube. Музыканты пока еще не назвали точных дат заключительных гастролей, но в упомянутом ролике говорят, что «конец их дней близок».

Как известно, на сцене группа провела долгих 35 лет. Как известно, первые слухи о скором распаде группы начали курсировать в масс-медиа после смерти одного из основателей группы Джеффа Ханнемана. Вокалист и бас-гитарист Slayer Том Арайа в 2016 году уже открыто говорил о том, что устал от сцены и хочет уйти на покой.

Основан знаменитый коллектив был в 1981 году. Вместе с такими группами, как Megadeth, Metallica и Anthrax Slayer составили «большую четверку трэш-метала». За свою карьеру они выпустили двенадцать студийных альбомов. Четыре из них достигли золотого статуса в Соединенных Штатах.

Николай Офицеров