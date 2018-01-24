От редкой формы рака умерла актриса из "Изгоя"

Актриса из США Лари Уайт, известная по фильму "Изгой", умерла от перитонеального рака. Это довольно редкая форма онкологической болезни.

Никита Готский

Согласно данным американской прессы, Уайт отошла в мир иной в хосписе, где продолжала лечиться от рака. О своем тяжелом недуге она узнала в начале осени прошедшего года. Актрисы нее стало на 53 году жизни.Лари Уайт снималась вместе с Томом Хэнксом кинокартине "Изгой". Также она прославилась участием в фильмах "Слуга дьявола" и других кинопроектах. Помимо этого, она являлась обладательницей трех наград "Грэмми".В конце ушедшего года в Москве скончался от рака актер Александр Шаврин. Он продолжительное время работал в театре Маяковского и снимался в кино. Артиста можно было увидеть в лентах "Сволочи", "Водитель для Веры", "Бедная Настя" и других. У него остались жена и двое детей.