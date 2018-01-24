Режиссер "Смерти Сталина" прокомментировал отмену премьеры в России

Режиссер "Смерти Сталина" прокомментировал отмену премьеры в РоссииСегодня, 12:51
Комедийный фильм «Смерть Сталина» вскоре выйдет на большие экраны. Пока что на просторах сети появился дебютный трейлер данной картины.
Голливудской знаменитостью Стивом Бушеми будет исполнена крайне необычная роль в политической комедии «Смерть Сталина». Он сыграет приемника умершего вождя –
Известный британский режиссер Армандо Ианнуччи намерен в ближайшем будущем начать съемки комедии, которая расскажет о смерти Иосифа Сталина. Об этом сообщили