Режиссер "Смерти Сталина" прокомментировал отмену премьеры в России

Режиссер картины «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи дал комментарий относительно внезапного отзыва прокатного удостоверения картины в России, буквально за два дня до премьеры. Сам Ианнуччи утверждает, что показывал фильм знакомым россиянам и они оценили его крайне высоко.

«Все россияне, которым мы показывали фильм, среди которых и представители прессы, сообщили, что им фильм очень понравился и оценили они его крайне высоко. Они сказали две вещи, что все показано смешно и правдиво. Я до сих пор уверен в том, что нам удастся показать фильм в кинотеатрах», - утверждает автор картины.

Как известно, 22 января представители Госдумы, Российского исторического общества, а также члены общественного совета при ведомстве пришли к выводу, что у фильма отсутствует историческая, культурная ценность и, в общем, он является оскорбительным и провокационным. Идею о приостановке действия прокатного удостоверения поддержали также и депутаты Госдумы. «Смерть Сталина» должна была выйти в российский прокат 25 января.

Николай Офицеров