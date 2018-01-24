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| | "Москино" дарит студентам скидку 30% в Татьянин день

"Москино" дарит студентам скидку 30% в Татьянин день

Сегодня, 12:40
Студенты Москвы получат скидку в 30% для похода в кино в Татьянин день. Акция действительна для сети «Москино».

"Москино" дарит студентам скидку 30% в Татьянин день

 

В день студента, 25 января, учащиеся столичных высших учебных заведений смогут с 30% скидкой пройти в кинотеатры компании «Москино». С двух часов дня и до ночи все билеты для студентов будут стоить всего 200 рублей. Дабы приобрести его на кассе придется продемонстрировать студенческое удостоверение.
 
 
В Татьянин день кинотеатры Москвы покажут разные кинокартины. К примеру, зритель сможет посмотреть «Движение вверх», который снял режиссер Антон Мегердичев. Помимо того, «Москино» продемонстрирует долгожданную ленту «Приключения Паддингтона 2». Среди других фильмов: драма «Хэппи энд», снятая во Франции, «Форма воды», номинированная на премию «Оскар» и иные.

Также стоит отметить, что в тот же Татьянин день московские студенты смогут посетить каток на ВДНХ с 50% скидкой.
Никита Готский
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