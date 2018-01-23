Мэрил Стрип в 21 раз номинировали на «Оскар»

68-летнюю американскую актрису театра и кино Мэрил Стрип в 21 раз номинировали к награде «Оскар», благодаря чему артистка побила свой же прежний рекорд. На этот раз члены киноакадемии будут оценивать ее работу в кинофильме «Секретное досье».

68-летняя американская актриса и кино и театра Мэрил Стрип уже в 21 раз получила номинацию на кинопремию «Оскар», чем пробила свой же прошлогодний рекорд. В этот раз звезда может получить награду за свою работу в ленте «Секретное досье».Комментируя свою номинацию, актриса сказала, что считает почетным для себя быть претенденткой к награде за участие в кинофильме, который ей очень нравиться. «Секретное досье», по мнению Стрип, выступает в качестве защитника права женщин менять историю, а также отстаивает необходимость существования свободной прессы. Актриса добавила, что гордится своим участием в этом фильме и очень благодарна съемочной команде.На сегодняшний день у Мэрил Стрип есть три «Оскара»: за участие в фильме «Крамер против Крамера», за «Выбор Софи», а также за роль в киноленте «Железная леди».