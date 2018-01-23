Композитор «Звёздных войн» номинирован на «Оскар» в 51раз

Дирижер и композитор из США Джон Уильямс получил номинацию на премию «Оскар» в 51 раз. 85-летний музыкант может получить награду за композицию к фильму «Звездные войны: Последние джедаи» 2017 года выпуска.

85-летний Джон Уильямс, являющийся одним из наиболее успешных композиторов современности, вновь номинирован на премию «Оскар» в уже 51 раз. К имеющимся пяти «Оскарам» музыкант имеет возможность получить и шестую награду за сочиненное им музыкальное сопровождение к фильму 2017 года «Звездные войны: Последние джедаи».На сегодняшний день Уильямс является живым рекордсменом по количеству номинаций на «Оскар». Прежний рекорд принадлежал Уолту Диснею с 59 номинациями, в 22 из которых он выиграл.Кроме «Звездных войн», Уильямс также написал музыку к первым двум частям «Один дома», к фильмам «Челюсти» и «Гарри Поттер», а также к многим другим фильмам и сериалам. Композитор известен своим частым сотрудничеством со Стивеном Спилбергом и Джорджем Лукасом.