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| | Марат Башаров ответил на критику «Движения вверх» от вдов спортсменов

Марат Башаров ответил на критику «Движения вверх» от вдов спортсменов

Вчера, 22:07
Актер и телеведущий Марат Башаров, снявшийся в кинокартине «Движение вверх», поспорил с критикой фильма со стороны вдов спортсменов. Ранее жены покойных баскетболистов Кондрашина и Белова, которые стали одними из прообразов героев фильма, говорили о неточностях воспроизведения действительности в кино.

Марат Башаров ответил на критику «Движения вверх» от вдов спортсменов

 

Актер и телеведущий Марат Башаров оспорил критику со стороны жен покойных баскетболистов, которые стали прообразами героев фильма. Вдовы спортсменов жаловались, что в кино действительные события отображается в искаженном виде, на что Башаров ответил, что фильм снимался художественный, но не документальный. Таким образом, артист счел критику безосновательной.

Также актер сообщил, что всем нравиться невозможно, а, учитывая огромный успех картины, можно пренебречь единичными мнениями недовольных людей.

В фильме «Движение вверх» Башаров исполнил роль Геннадия Терещенко, являвшегося спортивным функционером. Кинолента вышла в прокат в конце прошлого года, после чего успела стать самой кассовой картиной в истории кинопроката России.
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