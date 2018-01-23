Актер из «Игры престолов» снимется в байопике Motley Crue

Проходит подготовка к началу съемок биографического фильма про группу Motley Crue. На роль гитариста Мика Марса продюсеры киноленты планируют пригласить звезду «Игры престолов» Ивана Реона, а вокалистом Винсом Нилом может стать Даниэль Уэббер, снявшийся в «Каратель» и «Явная ложь».

В СМИ появились сведения о процессе создания долгожданного биографического фильма про группу Motley Crue, основанного на биографической книге. Сообщается, что продюсеры фильма планируют пригласить для роли гитариста Мика Марса актёра Ивана Реона, известного широкой публике ролями в сериалах «Игра престолов» и «Отбросы». Роль вокалиста группы Винса Нила хотят отдать Даниэлю Уэбберу, снявшегося в фильмах «Каратель», «11.22.63» и «Явная ложь».Если переговоры об участии в фильме с означенными знаменитостями пройдут успешно, то актеры присоединяться к уже утвержденным на роли бас-гитариста Дугласу Буту и к актеру Машину Гану Келли, который исполнит роль ударника.