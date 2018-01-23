Фильм Коби Брайанта номинировали на «Оскар»

Анимационная короткометражная картина Dear Basketball («Дорогой баскетбол») Коби Брайанта о жизни самого баскетболиста стала претендентом на «Оскар». Всех кандидатов огласили в Лос-Анджелесе сегодня.

Виктория Озерова

Одним из претендентов на звание «Лучшего короткометражного анимационного фильма» стал «Дорогой баскетбол» Коби Брайанта. Баскетболист выступил главным героем и продюсером картины. Короткометражка основана на письме-стихе спортсмена, которым он объявил свой уход из большого спорта. За кадром звучит голос самого Брайанта. Соавторами картины стали композитор Джон Уильямс и аниматор Глен Кин. Продолжительность фильма – немногим более пяти минут. В текущем году вручение кинопремии пройдет 4 марта.Следует отметить, что Коби Брайант также, как и некоторые голливудские звезды, 15 лет назад оказался в центре секс-скандала. Баскетболиста обвинили в изнасиловании 19-летней девушки, но после, она забрала заявление.