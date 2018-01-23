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| | Рок-группа Rush прекращает свою деятельность

Рок-группа Rush прекращает свою деятельность

Вчера, 18:28
Канадская рок-группа Rush больше не порадует поклонников своей музыкой. Об этом сообщил один из основателей коллектива, 64-летний гитарист Алекс Лайфсон. Причиной распада группы является отсутствие вдохновения.

Рок-группа Rush прекращает свою деятельность

 

Группа Rush более двух лет не устраивает гастрольных туров. Музыканты не хотят больше выступать, нет никаких стимулов, способных сделать рокеров активными. Rush основана в 1968 году в Торонто. В коллектив входят барабанщик и автор песен Нил Пирт, гитарист Алекс Лайфсон, клавишник и солист Гедди Ли. С Rush брали пример Metallica и Primus. Эта группа вошла в зал славы рока. В 2010 году у коллектива появилась собственная звезда в Аллее славы Голливуда. Эту честь пытаются завоевать различные актеры и артисты, но далеко не каждому удается достичь желаемого.

Информация о распаде Rush появилась только в социальных сетях. Официальных заявлений члены команды пока не делают. Фанаты надеются, что их кумиры пересмотрят свои планы на будущее и еще порадуют публику новыми композициями.
Домбровский Сергей
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