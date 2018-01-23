Рок-группа Rush прекращает свою деятельность

Группа Rush более двух лет не устраивает гастрольных туров. Музыканты не хотят больше выступать, нет никаких стимулов, способных сделать рокеров активными. Rush основана в 1968 году в Торонто. В коллектив входят барабанщик и автор песен Нил Пирт, гитарист Алекс Лайфсон, клавишник и солист Гедди Ли. С Rush брали пример Metallica и Primus. Эта группа вошла в зал славы рока. В 2010 году у коллектива появилась собственная звезда в Аллее славы Голливуда. Эту честь пытаются завоевать различные актеры и артисты, но далеко не каждому удается достичь желаемого.
Информация о распаде Rush появилась только в социальных сетях. Официальных заявлений члены команды пока не делают. Фанаты надеются, что их кумиры пересмотрят свои планы на будущее и еще порадуют публику новыми композициями.