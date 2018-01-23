Рок-группа Rush прекращает свою деятельность

Канадская рок-группа Rush больше не порадует поклонников своей музыкой. Об этом сообщил один из основателей коллектива, 64-летний гитарист Алекс Лайфсон. Причиной распада группы является отсутствие вдохновения.

Домбровский Сергей

Группа Rush более двух лет не устраивает гастрольных туров. Музыканты не хотят больше выступать, нет никаких стимулов, способных сделать рокеров активными. Rush основана в 1968 году в Торонто. В коллектив входят барабанщик и автор песен Нил Пирт, гитарист Алекс Лайфсон, клавишник и солист Гедди Ли. С Rush брали пример Metallica и Primus. Эта группа вошла в зал славы рока. В 2010 году у коллектива появилась собственная звезда в Аллее славы Голливуда. Эту честь пытаются завоевать различные актеры и артисты, но далеко не каждому удается достичь желаемого.Информация о распаде Rush появилась только в социальных сетях. Официальных заявлений члены команды пока не делают. Фанаты надеются, что их кумиры пересмотрят свои планы на будущее и еще порадуют публику новыми композициями.