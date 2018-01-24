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| | Мир узнал номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм»

Мир узнал номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм»

Сегодня, 03:30
Официальные представители самой известной в мире кинопремии «Оскар» опубликовали главные название фильмов, претендующих на победу в номинации «Лучший фильм».

Мир узнал номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм»

 

Официальные представители кинопремии «Оскар» рассказали, какая кинолента в этом году может иметь шансы на победу в номинации «Лучший фильм». Напомним, в прошлом году аналогичную победу получил «Лунный свет».

В этом году победить могут несколько уже нашумевших в мире лент. Главными претендентами называют фильмы: «Форма воды», «Дюнкерк», «Прочь», «Три билборда на границе Миссури». Кроме этих фильмов, на звание лучшего претендуют фильмы: «Тёмные времена», «Леди Бёрд», «Призрачная нить» и «Секретное досье».

Также, одним из победителей премии «Оскар» в категории «Лучший иноязычный фильм» может стать режиссёрская лента «Нелюбовь», автором которой стал Андрей Звягинцев.
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