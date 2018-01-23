Минкультуры запретило прокат фильма «Смерть Сталина»

Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение фильма режиссера Армандо Иануччи «Смерть Сталина». Причиной этому являются многочисленные жалобы на картину.

Домбровский Сергей

Представители Министерства культуры РФ обратились к главе ведомства Владимиру Мединскому с официальным прошением отменить показ ленты «Смерть Сталина», который планировался на 25 января этого года. Такого же мнения придерживается российский режиссер Никита Михалков. Деятели культуры обосновывают свою просьбу тем, что комедия разжигает межнациональную рознь, выставляет в дурном свете советского человека. По мнению экспертов, военачальник Георгий Жуков в картине показан настоящим шутом. Мединский посмотрел фильм, но решил не высказывать свое мнение по этому поводу.«Смерть Сталина» создал режиссер и автор сценария шотландец Иануччи. В ленте в комедийной форме рассказывается о том, как высшие партийные чиновники делили власть в 1953 году после смерти лидера СССР. В КПРФ выступили против показа этой комедии. По словам специалистов, в Великобритании или США даже думать на станут запрещать картину или нет, если им преподнесут российскую трактовку исторических событий. Там категорически не позволят зрителям смотреть подобные фильмы.