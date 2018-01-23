Умер актер, исполнивший роль Тинки-Винки в «Телепузиках»

В Англии в возрасте 52 лет умер британский актер Саймон Шелтон Барнс, исполнивший роль Тинки-Винки в известной детской кукольной телевизионной программе «Телепузики».

Домбровский Сергей

Причина смерти Барнса не называется. Прощание с актером состоится 7 февраля в Бедфорд-Крематории. Посетителей попросили приходить на похороны в разноцветных костюмах, так как Барнс порадовался бы именно такому одеянию. Сын актера рассказал о том, как в детстве он стеснялся профессии отца. Сейчас молодой человек гордится своим родителем. Дочь Барнса назвала папу самым красивым и добрым мужчиной в мире.Родственники и знакомые актера не могут поверить в утрату. По словам приятелей звезды «Телепузиков», такой человек после смерти обязательно отправится на небеса, где проведет более интересную и веселую жизнь, чем на Земле. Барнс любил смешить детей, он навсегда останется в сердцах и памяти близких.