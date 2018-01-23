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| | Умер актер, исполнивший роль Тинки-Винки в «Телепузиках»

Умер актер, исполнивший роль Тинки-Винки в «Телепузиках»

Вчера, 15:33
В Англии в возрасте 52 лет умер британский актер Саймон Шелтон Барнс, исполнивший роль Тинки-Винки в известной детской кукольной телевизионной программе «Телепузики».  

Умер актер, исполнивший роль Тинки-Винки в «Телепузиках»

 

Причина смерти Барнса не называется. Прощание с актером состоится 7 февраля в Бедфорд-Крематории. Посетителей попросили приходить на похороны в разноцветных костюмах, так как Барнс порадовался бы именно такому одеянию. Сын актера рассказал о том, как в детстве он стеснялся профессии отца. Сейчас молодой человек гордится своим родителем. Дочь Барнса назвала папу самым красивым и добрым мужчиной в мире.

Родственники и знакомые актера не могут поверить в утрату. По словам приятелей звезды «Телепузиков», такой человек после смерти обязательно отправится на небеса, где проведет более интересную и веселую жизнь, чем на Земле. Барнс любил смешить детей, он навсегда останется в сердцах и памяти близких.
Домбровский Сергей
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