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| | В ЮАР скончался «отец» южноафриканского джаза Хью Масекела

В ЮАР скончался «отец» южноафриканского джаза Хью Масекела

Сегодня, 14:10
В ЮАР на 78 году жизни скончался Хью Масекела, которого считали основателем южноафриканского джаза. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

В ЮАР скончался «отец» южноафриканского джаза Хью Масекела

 

В течение девяти лет известный музыкант Хью Масекела боролся с онкологией, сегодня стало известно, что «отца» южноафриканского джаза не стало. Зарубежные СМИ со ссылкой на слова родных джазмена сообщили, что Хью Масекела скончался в столице провинции Гаутенг, ЮАР. Музыканту исполнилось 78 лет. Информацию об этом подтвердил министр культуры ЮАР Нати Мтетва в личном микроблоге в Twitter, отметив, что Масекела по праву считается одним из учредителей афро-джаза.

Напомним, что музыкальная карьера Хью Масекела началась в 50 годах, когда он стал участником южноафриканской джазовой группы, затем он основал собственный коллектив. Самый известный альбом музыканта Introducing Hedzoleh Soundz вышел в 1970 году. Его песни были направлены против расовой дискриминации в ЮАР.
Виктория Озерова
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