Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Мнения

Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Древние женщины были больше похожи на мужчин.

От Редактора

"Полный набор": Рэпер Мот показал новорожденного сына

Откровенность певца оценили пользователи сети.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Банк России выпустил памятную монету к 80-летию Высоцкого

Банк России выпустил памятную монету к 80-летию Высоцкого

Сегодня, 13:53
Банк РФ выпустил памятную монету из серебра номиналом 25 рублей «Творчество Владимира Высоцкого». Российский поэт, автор песен, солист и актер родился 25 января 1938 года.

Банк России выпустил памятную монету к 80-летию Высоцкого

 

В честь юбилея национальный регулятор решил выпустить монету, на которой изображен Высоцкий с гитарой. На денежной единицы выбиты годы жизни артиста. Поэт умер в 1980 году, он злоупотреблял алкоголем, имел проблемы с сердечно-сосудистой системой. Во время лечения Высоцкому начали колоть морфий. В итоге музыкант стал зависим от наркотиков. ЦБ намерен отчеканить еще одну монету в честь Высоцкого номиналом два рубля. Ее тоже сделают из серебра, а расплачиваться данной денежной единицей позволят неограниченное количество раз.

Монету назовут «Поэт, актер Высоцкий» в серии «Выдающиеся личности России». По настоящему признали автора песен только после его смерти. Об этом человеке до сих пор много говорят на Родине и за рубежом. Высоцкого признали удивительной личностью, повлиявшей на культурное развитие страны.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Банк России выпустил монету номиналом 3 рубля
Банк России выпустил монету номиналом 3 рубля

В честь празднования 450-летия Орла, которое состоится 5 августа, в России появилась серебряная трехрублевая монета диаметром 39 мм. Об этом рассказали в

В Омск доставили новую монету к 300-летию города
В Омск доставили новую монету к 300-летию города

Российский Центральный Банк презентовал сегодня в Омске серебряную монету номиналом 3 рубля, которая посвящена 300-летию города. Об этом рассказал Владимир

Матвиенко предлагает выпустить памятную монету в честь воссоединения АРК и РФ
Матвиенко предлагает выпустить памятную монету в честь воссоединения АРК и РФ

Во время заседания Межрегионального банковского совета при Совфеде глава Совета Валентина Матвиенко предложила Центробанку выпустить монету в память о

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости