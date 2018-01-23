Банк России выпустил памятную монету к 80-летию Высоцкого

Банк РФ выпустил памятную монету из серебра номиналом 25 рублей «Творчество Владимира Высоцкого». Российский поэт, автор песен, солист и актер родился 25 января 1938 года.

Домбровский Сергей

В честь юбилея национальный регулятор решил выпустить монету, на которой изображен Высоцкий с гитарой. На денежной единицы выбиты годы жизни артиста. Поэт умер в 1980 году, он злоупотреблял алкоголем, имел проблемы с сердечно-сосудистой системой. Во время лечения Высоцкому начали колоть морфий. В итоге музыкант стал зависим от наркотиков. ЦБ намерен отчеканить еще одну монету в честь Высоцкого номиналом два рубля. Ее тоже сделают из серебра, а расплачиваться данной денежной единицей позволят неограниченное количество раз.Монету назовут «Поэт, актер Высоцкий» в серии «Выдающиеся личности России». По настоящему признали автора песен только после его смерти. Об этом человеке до сих пор много говорят на Родине и за рубежом. Высоцкого признали удивительной личностью, повлиявшей на культурное развитие страны.