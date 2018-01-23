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| | Минни Маус удостоилась собственной звезды на Аллее славы

Минни Маус удостоилась собственной звезды на Аллее славы

Сегодня, 11:47
Всемирно известный мультипликационный персонаж под именем Минни Маус был представлен мировой общественности ещё в 1928 году. Однако, заслуги неизменной спутницы Микки Мауса были признаны лишь сейчас, удостоив Минни собственной звезды на Аллее славы.

Минни Маус удостоилась собственной звезды на Аллее славы

 

Стоит отметить, что ещё 40 лет назад в 1928 году на всемирно известной Аллее славы в Голливуде была открыта звезда в честь Микки Мауса, как одного из самых узнаваемых мультипликационных героев во всём мире. Однако, его верная спутница Минни получила звезду лишь сейчас, спустя сорок лет после своего партнёра. Стоит заметить, что звезду на Аллее славы решено было открыть в честь 90-летия героини мультипликационных фильмов, созданных Уолтом Диснеем.

Минни Маус удостоилась собственной звезды на Аллее славы

 

Напомним, на Аллее славы кроме Минни Маус и Микки Мауса присутствуют также звёзды, посвящённые Шреку, Белоснежке, всемирно известному мультипликационному семейству Симпсон, Багзу Банни, Вуди Вудпекеру, а также Дональду Даку и некоторым другим вымышленным персонажам.
Александр Вест
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