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| | Нил Даймонд отменил гастроли из-за болезни Паркинсона

Нил Даймонд отменил гастроли из-за болезни Паркинсона

Сегодня, 11:16
Американский солист, автор песен и композитор Нил Даймонд отменил концертную программу в Австралии и Новой Зеландии, так как врачи диагностировали у него болезнь Паркинсона. Об этом музыкант сообщил поклонникам на собственном сайте.

Нил Даймонд отменил гастроли из-за болезни Паркинсона

 

Нил Даймонд извинился перед фанатами, он обещает в ближайшие годы плодотворно работать, создавать новые композиции, но выйти на сцену больше не может. Болезнь Паркинсона возникает из-за того, что клетки головного мозга погибают, в результате человек не может контролировать движения. Этим недугом страдал «король бокса» Мохаммед Али. Современная медицина способна только замедлить развитие недуга, но полностью излечить от него не может.

Нил Даймонд является одним из самых известных музыкантов в мире. 24 января этого года ему исполняется 77 лет. Поклонники пожелали вокалисту здоровья и счастья, ожидая его новых песен. Солист выпустил миллионы пластинок, которые покупали меломаны всего мира. По данным 2001 года только в США фанаты приобрели 48 миллионов альбомов Нила Даймонда.
Домбровский Сергей
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