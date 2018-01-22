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| | Трогательный трейлер к фильму по мотивам сериала «Друзья» обнадежил фанатов

Трогательный трейлер к фильму по мотивам сериала «Друзья» обнадежил фанатов

Вчера, 21:00
Трейлер нового фильма, основанного на сюжете легендарного ситкома «Друзья», с момента публикации набрал 3 млн просмотров. Однако, видео является фейковым, кино с героями сериала на данный момент не снимается.

Трогательный трейлер к фильму по мотивам сериала «Друзья» обнадежил фанатов

 

Реалистичный трейлер к новому фильму, якобы созданному по мотивам известного и всеми любимого юмористического сериала «Друзья», появился в Сети, чем обнадежил преданных фанатов. С момента появления видео набрало 3 млн просмотров, однако на сегодняшний день доподлинно известно, что подобного фильма не существует и не планируется к созданию.

Знаменитый сериал закончился в 2004 году. Представленный лже-трейлер показывает продолжение историй главных героев фильма спустя 14 лет. В видео сообщалось, что Фиби стала врачом, Чендлер с Моникой готовятся к разводу, Росс все еще испытывает трудности расставания, а Джоуи, хоть и не связал себя узами брака, но получил кинонаграду.

 
 
 
На самом деле, поддельный трейлер был создан из фрагментов разнообразных сериалов и видео, где участвовали актеры из «Друзей». Были использованы кадры сериала «Джоуи», «Город хищниц», а также момент с вручения «Золотого глобуса» с Мэттом Лебланом.

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