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| | «Чудо-женщину-2» снимут по правилам против секс-домогательств

«Чудо-женщину-2» снимут по правилам против секс-домогательств

Вчера, 20:32
В Голливуде снимают фильм «Чудо-женщина-2» режиссера Пэтти Дженкинс. При создании этой картины пользуются новыми правилами, препятствующими сексуальным домогательствам. Информацию об этом распространяют американские СМИ.

«Чудо-женщину-2» снимут по правилам против секс-домогательств

 

После непристойных предложений влиятельных продюсеров, сделанных актрисам, в США разработали специальную программу, способную защитить женщин во время съемок фильмов. Создатели кинолент названы ответственными лицами. Теперь дама может пожаловаться и каждый случай обязаны официально зарегистрировать. Обвинения не станут считать доказательством сексуальных домогательств. После поступления жалобы продюсеры должны организовать расследование инцидента.

«Чудо-женщина-2» станет первым фильмом, в котором используют новые методы борьбы с сексуальными домогательствами. Оригинальная ленты завоевал сердца множества поклонников и стал чрезвычайно успешным. Дженкинс названа первой женщиной, снявшей настолько доходную картину.
Домбровский Сергей
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