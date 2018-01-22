«Чудо-женщину-2» снимут по правилам против секс-домогательств

В Голливуде снимают фильм «Чудо-женщина-2» режиссера Пэтти Дженкинс. При создании этой картины пользуются новыми правилами, препятствующими сексуальным домогательствам. Информацию об этом распространяют американские СМИ.

Домбровский Сергей

После непристойных предложений влиятельных продюсеров, сделанных актрисам, в США разработали специальную программу, способную защитить женщин во время съемок фильмов. Создатели кинолент названы ответственными лицами. Теперь дама может пожаловаться и каждый случай обязаны официально зарегистрировать. Обвинения не станут считать доказательством сексуальных домогательств. После поступления жалобы продюсеры должны организовать расследование инцидента.«Чудо-женщина-2» станет первым фильмом, в котором используют новые методы борьбы с сексуальными домогательствами. Оригинальная ленты завоевал сердца множества поклонников и стал чрезвычайно успешным. Дженкинс названа первой женщиной, снявшей настолько доходную картину.