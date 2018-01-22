Рэпер Oxxxymiron претендует на литературную премию

Альбом «Горгород» рэп-исполнителя Мирона Федорова, больше известного под прозвищем Oxxxymiron, номинировали на литературную премию имени Александра Пятигорского. Информацию об этом распространяют СМИ Петербурга.

Домбровский Сергей

За получение премии состязаются 37 произведений. В перечень входит работа Михаила Зыгаря «Империя должна умереть», «Диссиденты» Глеба Морева и прочие. Номинировала «Горгород» на премию Пятигорского философ Анна Елашкина. Женщина назвала альбом рэпера настоящей поэмой, написанной молодым человеком с оксфордским образованием. По мнению философа, данная работа может претендовать на награду.Oxxxymiron знаменит своими рэп-баттлами. Так называются разборки между музыкантами, которые встречаются в клубах и пытаются отстоять собственную точку зрения в различных вопросах, включая политические. Словестные перепалки хип-хоп исполнителей привлекают внимание огромного количества людей. Популярность рэп-баттлов постоянно возрастает.