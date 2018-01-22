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| | Рэпер Oxxxymiron претендует на литературную премию

Рэпер Oxxxymiron претендует на литературную премию

Вчера, 20:25
Альбом «Горгород» рэп-исполнителя Мирона Федорова, больше известного под прозвищем Oxxxymiron, номинировали на литературную премию имени Александра Пятигорского. Информацию об этом распространяют СМИ Петербурга.

Рэпер Oxxxymiron претендует на литературную премию

 

За получение премии состязаются 37 произведений. В перечень входит работа Михаила Зыгаря «Империя должна умереть», «Диссиденты» Глеба Морева и прочие. Номинировала «Горгород» на премию Пятигорского философ Анна Елашкина. Женщина назвала альбом рэпера настоящей поэмой, написанной молодым человеком с оксфордским образованием. По мнению философа, данная работа может претендовать на награду.

Oxxxymiron знаменит своими рэп-баттлами. Так называются разборки между музыкантами, которые встречаются в клубах и пытаются отстоять собственную точку зрения в различных вопросах, включая политические. Словестные перепалки хип-хоп исполнителей привлекают внимание огромного количества людей. Популярность рэп-баттлов постоянно возрастает.
Домбровский Сергей
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