Кобзон признался, что встречи с Шаинским дарили надежду и радость

Вопрос с погребением классика советских саундтреков Владимира Шаинского решался достаточно долго, но в результате, спустя почти месяц, было решено в последний путь отправить его в Москве. Один из гостей церемонии прощания Иосиф Кобзон заявил, что встречи с Шаинским всегда дарили ему надежду и внушали радость, ведь с его песнями действительно хотелось жить.

«Встречи с ним внушали нам надежду и радость. Так как хотелось жить с песнями Шаинского. Наверное, появятся в будущем и другие композиторы, но столь солнечного, как Владимир Яковлевич мы уже вряд ли когда-то найдем. Дети до сих пор поют его песни и будут петь и в дальнейшем. Он сам радовался, когда пел свои песни и вселял эту радость в других людей», - заявил Кобзон.

Шаинский скончался в ночь на 25 декабря 2017 года в больнице Сан-Диего. На момент кончины ему было 93 года. Родственники в результате приняли решение о погребении композитора в Москве, так как именно таковой была его последняя воля. Прощание с музыкантом назначили в понедельник в Московском доме композиторов.

Проститься с Шаинским, помимо упомянутого выше Кобзона, пришли также замминистра культуры Александр Журавский, исполнитель Лев Лещенко и глава департамента по вопросам культуры Москвы Александр Кибовский.

Николай Офицеров