Сергей Светлаков и Александр Незлобин уходят с ТНТ

Представители телеканала СТС увели у своего главного конкурента ключевых звезд. Речь идет о Сергее Светлакове и Александре Незлобине, которые решили уйти с ТНТ в указанную компанию, дабы начать создавать там свои шоу, сериалы и, возможно, даже и фильмы.

Известные комедианты Сергей Светлаков и Александр Незлобин должны стать новыми лицами для телеканала СТС, о чем рассказал один из инсайдеров медиа-компании. Также это несколько позже подтвердил генеральный директор «СТС-медиа» Вячеслав Муругов. Он добавил, что Незлобин и Светлаков не только станут ведущими шоу на СТС, но также и начнут создание по заказу телеканала различных развлекательных шоу и комедийных сериалов.

Деталей проектов он приводить не стал. Последние годы своей карьеры Светлаков, как и Незлобин плотно сотрудничали непосредственно с ТНТ. Мурогов указывает, что их контракт начнет действовать с 1 июля.

«Мы договорились о том, что дадим им возможность закрыть текущие проекты с другой телекомпанией. Мы прекрасно знаем, как это неприятно, когда каналу приходится внезапно разрывать уже сложившиеся отношения с производителями контента», - заявил Муругов.

Сами Светлаков и Незлобин по этому поводу говорят приблизительно те же сведения. Они отмечали, что уже с лета 2018 года станут лицами СТС и создадут на канале совместную студию, которая будет делать проекты по заказу.

Николай Офицеров