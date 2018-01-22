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| | Семья Державина не намерена судиться из-за его недвижимости

Семья Державина не намерена судиться из-за его недвижимости

Сегодня, 08:39
Вдова Михаила Державина и его дочка в равной степени распределят между собой наследство народного артиста Михаила Державина. Остальные родственники не намерены принимать участия в судебных прениях относительно недвижимости знаменитого российского актера. Речь идет о его квартире в Москве, а также загородном доме в Подмосковье.
 

Семья Державина не намерена судиться из-за его недвижимости

 

Завещания Михаил Михайлович так и не написал. Согласно имеющимся российским законам, наследником первой очереди является его вдова Роксана Бабаян. Также имеет право претендовать на свою равную долю дочь от второго брака. С отцом она до последних дней находилась в прекрасных отношениях. Наследница артиста Мария Буденная рассказала в эфире передачи «Ты не поверишь!» о том, как именно она вместе с Бабаян намеревается распорядиться собственностью Державина.
 
«Роксана Бабаян, супруга моего отца жива, и я рада этому, желаю ей долгих лет. Она будет единолично владеть всей собственностью отца, у меня по этому поводу нет абсолютно никаких претензий. Мы с Роксаной в прекрасных отношениях. Она искренне обожает моих детей, нянчит их с пеленок. Моя мама с ней дружит, потому по этому поводу у меня отсутствуют вопросы касательно наследования денег и недвижимости», - заявила Буденная.

Николай Офицеров
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