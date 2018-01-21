Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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| | Москва вошла в пятерку самых популярных новогодних направлений

Москва вошла в пятерку самых популярных новогодних направлений

Вчера, 19:04
Москва оказалась в пятерке самых популярных новогодних направлений. Об этом одному из федеральных ТВ-каналов рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва вошла в пятерку самых популярных новогодних направлений

 

Столичный градоначальник сообщил, что об этом свидетельствует большой поток туристов не только из РФ, но и из зарубежных стран. По его словам, на фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году пришли более 14 миллионов путешественников. Мэр сообщил, что такое количество гостей – это исторический рекорд. За все случаи проведения мероприятия, столько посетителей было в первый раз.

«Путешествие в Рождество» в Москве проводят уже в пятый раз. Фестиваль стартовал 22 декабря 2017 года. Окончание мероприятия пришлось на 14 января 2018 года. «Путешествие в Рождество» - не единственное крупный общегородской праздник. Москвичей и гостей столицы в ближайшее время ждет праздник Масленицы, а затем фестиваль на Пасху. Отмечается, что отмечаться эти торжества будут с большим размахом.
Дарья Светозарова
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