Стивен Кинг рассказал, каким может быть лучший сериал

Стивен Кинг, которого называют «королём ужасов», рассказал, каким может быть лучший сериал. Как сообщает VistaNews, ему понравилась бы новая интерпретация проекта «Закон и порядок».

Стивен Кинг отметил, что он совершенно не шутит, и франшиза Дика Вульфа должна была бы выйти очень интересной. Новую интерпретацию знаменитый писатель назвал «Закон и порядок: Отряд вампиров». Поклонникам Кинга это предложение понравилось, и они стали спрашивать, действительно ли снимут такую версию популярного ранее сериала.

В настоящее время нет уверенности в том, снимут ли вообще какой-то новый сезон «Закона и порядка». Однако поклонники надеются, что это случится. Стоит отметить, что сериал выходил с 1990 по 2010 год, а закрыли его, потому что были низкие рейтинги. В 2015 году анонсировали возможные съёмки продолжения проекта, где главными героями станут вампиры, однако после этого наступила тишина.

Ирина Летинская