Стивен Кинг рассказал, каким может быть лучший сериал

Стивен Кинг рассказал, каким может быть лучший сериалВчера, 16:29
Американский писатель Стивен Кинг, которого часто называют королем жанра ужасов, в отместку заблокировал главу США Дональда Трампа. Президент ранее провел
Стивен Кинг считает, что допустить Дональда Трампа к ядерной кнопке, это страшней любого его романа. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Легендарный признанный мастер ужасов Стивен Кинг и американский продюсер Джей джей Абрамс, работавший над Star Wars, объявили о совместном проекте - новом