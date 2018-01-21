В США Гильдия продюсеров объявила лучший фильм прошлого года

В США были объявлены лауреаты одной из самых престижных кинопремий мира Гильдии продюсеров. В номинации лучший фильм года победу получил «Форма воды».

В США объявили кандидатов и победителей премии Гильдии продюсеров. Это ежегодная премия, в которой принимают участие киноленты, снятые в предыдущем году. Лауреатов объявляют в январе.На этот раз 29-церемония прошла в Лос-Анджелесе. В номинации на лучший фильм прошедшего года были представлены 12 фильмов, среди которых оказались: «Прочь», «Чудо-женщина», «Леди птица», «Дюнкерк» и другие.Победителем номинации стал фильм «Форма воды», он рассказывает о взаимоотношениях немой работницы секретного бункера и человека-амфибии. Женщина решила спасти подопытного.Ранее этот фильм уже был удостоен двух премий «Золотой глобус». Режиссер Гильермо дель Торо такжен был удостоен «Золотым глобусом» за лучшую режиссёрскую работу.