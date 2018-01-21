Times заметила «пропаганду Кремля» в фильме Федора Бондарчука

В британской газете Times высказались относительно фильма «Притяжение» российского режиссера Федора Бондарчука. По словам английских журналистов, данная картина пропагандирует политику Кремля.

Домбровский Сергей

Так называемые эксперты мало рассуждали о сюжетной линии ленты, зато заметили связь фильма с главой РФ Владимиром Путиным. По мнению британских специалистов, Бондарчук является сторонником действующей власти РФ, поэтому снял такую картину. «Притяжение» рассказывает о пришельцах, космический корабль которых сбивают российские военные. В итоге аппарат приземляется в московском районе Чертаново. В фильме присутствует любовь и фантастика, а также социальные отношения.Дипломаты российского консульства в Великобритании отреагировали на публикацию Times. По мнению политиков из РФ, в Англии предвзято относятся к Москве, поэтому воспринимают действительность сквозь призму собственного сознания. Британские журналисты не рассмотрели сути фильма, и он кажется им пропагандой политики Кремля. На самом деле в картине рассказывается о взаимопонимании между людьми.