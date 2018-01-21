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| | Фантастический фильм Бондарчука «Притяжение» покажут в Британии и Ирландии

Фантастический фильм Бондарчука «Притяжение» покажут в Британии и Ирландии

Сегодня, 14:15
Российский фантастический фильм «Притяжение», снятый Федором Бондарчуком, покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии. Посмотреть блокбастер можно будет в кинотеатрах Лондона, Кардиффа, Ливерпуля, Эдинбурга.

Фантастический фильм Бондарчука «Притяжение» покажут в Британии и Ирландии

 

Картина будет демонстрироваться в сети кинотеатров IMAX, а после состоится показ блокбастера в формате 2D. Демонстрироваться российский боевик о вторжении пришельцев будет на языке оригинала. Чтобы понять, о чем речь, британские зрители вынуждены будут читать субтитры на английском. Показы стартовали уже 18 января. Сеансы проходят в кинозалах Odeon, Cineworld, VUE, Showcase, Picturehouse, Savoy и других.

Официальным дистрибьютором фильма выступила компания Bill Mendelez Productions, для которой это первый опыт дистрибуции российской продукции. В прошлом году картина «Притяжение» триумфально завершила свой марш по кинотеатрам Японии и Мексики. В 2018-м ее увидят жители Индии, Китая и Бразилии. В российском прокате кинолента заработала свыше 18 миллионов долларов. Отмечается, что фильм получит продолжение. Вторая часть блокбастера выйдет на экраны уже в конце 2019 года.
Дарья Светозарова
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