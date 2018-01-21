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| | Умер басист The Kinks и The Zombies Джим Родфорд

Умер басист The Kinks и The Zombies Джим Родфорд

Сегодня, 12:00
20 января после падения с лестницы умер басист музыкальных групп The Kinks и The Zombies Джим Родфорд в возрасте 76 лет. Информацию о случившемся сообщил создатель The Zombies Род Аджента в социальных сетях.

Умер басист The Kinks и The Zombies Джим Родфорд

 

Джим Родфорд упал с лестницы и скончался, официальная причина смерти не называется, СМИ не сообщают о наличии серьезных недугов у музыканта, которые могли привести к скоропостижной гибели. Аджента сожалеет о случившемся и выражает соболезнования близким гитариста. Родфорд недавно играл на концерте The Zombies, никто не предполагал, что это станет последним выступлением музыканта. Он не жаловался на здоровье и всегда выглядел бодро.

Основатель группы The Kinks Дейв Дэвис полностью опустошен известием о смерти товарища. Он предполагал, что Родофрд проживет еще много лет, но реальность оказалась несколько иной, нежели предположения людей. The Zombies планировала осуществить гастрольный тур по многим городам США в текущем году. Изначально Родфорд отказался участвовать в этой группе, хотя и помог в ее создании, а позже присоединился к коллективу вместе со своим сыном.
Домбровский Сергей
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