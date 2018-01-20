Михаил Ефремов за "мед и орехи" сыграет роль старика

Российский артист Михаил Ефремов сыграет 73-летнего старика в спектакле "Современника". Гонораром актера будут мед и орехи.

Представители театра впервые решили обратиться в работам английского писателя Гарольда Пинтера и вскоре представят спектакль по его произведению "Не становись чужим". Роли сыграют Михаил Ефремов, Иван Стебунов, Дмитрий Смолев. Основой номера является пьеса "Возвращение домой", ее выбрал Сергей Газаров, в минувшем году дебютировавший в "Современнике" как автор одного из спектаклей.Сюжет спектакля разворачивается в 60-х годах в пригороде Лондона о семье влиятельного старика Макса, которого сыграет Ефремов. Вместе с ним проживают его сыновья и брат. Семейную идиллию нарушают другой сын пожилого человека и его жены.Номер объединяет психологию с гротеском, смелую театральную форму и необычные хитросплетения судьбы. Михаил Ефремов долго не соглашался роль, но вскоре его переубедили. За это взял "мзду" с режиссера "мед и орехи", как сам и заявил.