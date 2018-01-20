В прокате США появился фильм, снятый на российских видеорегистраторах

Зрители США увидели фильм, сделанный из частей записей российских видеорегистраторов. В нем можно увидеть танки, медведей и многое другое.

Никита Готский

Название фильма "Дорога", его режиссером является Дмитрий Калашников, в американском прокате лента появилась 19 января. Главная особенность картины в том, что она полностью состоит из роликов видеорегистраторов из России. В целом, заокеанские критики остались довольны увиденным,но не обошлось без тх, кто не нашел в "Дороге" чего-то стоящего.Проект Калашникова появился на экранах еще в 2016 году, но в американском прокате появилась лишь сейчас. На "Кинопоиске" нет оценок, зато поклонники кино иностранных сайтов высказываются ныне по поводу "Дороги". Так, ее позитивно оценивают 84% человек. На Metacritic рейтинг ленты составляет 67 балов из сотни возможной. На IMBd рейтинг картины составляет 6,2 балла.Кинолента смонтирована из записей видеорегистраторов, внедренных в автомобили РФ. Кино продолжается более часа и показывает жизнь, какой она есть.