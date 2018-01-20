Минкульт подпишет сроки проката фильмов

Минкультуры в письменном виде подтвердит даты выхода кинокартин. Об этом пишут СМИ со ссылкой на заявления ведомства.

Никита Готский

Минкульт России намерен начать преждевременно письменно утверждать срок выхода фильмов в кинотеатрах. Как говорит глава ведомства Владимир Мединский, тон уже предоставил необходимое поручение своего заму Сергею Обрывалину. По словам министра, он вводит порядок для структур, которые "прыгают на последнюю ступень трамвая". Такая практика нужна, продолжает Мединский, потому как очень часто кинопрокатчики получают копию прокатного разрешения за сутки, а то и в день показа киноленты. Суть инициативы такова: прокатная копания дает заявку, Минкльт рассматривает дату, а после согласования подписывает документ.Ранее в РФ возник скандал из-за резкого переноса премьеры фильма "Приключения Паддингтона 2". Ленту перенесли на две недели,что вызвало гнев кинопрокатчиков. Они написали открытое письмо главе правительства России Дмитрию Медведеву, дабы тот разобрался в ситуации. В Минкульте объяснили инцидент отсутствием прокатного документа на картину.