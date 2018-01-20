Во Франции умер известный повар Поль Бокюз

Умер известный французский ресторатор и повар Поль Бокюз. Об этом рассказали в МВД Франции.

Никита Готский

Поль Бокюз скончался на 92-м году жизни. Отошел в мир и ной знаменитый повар в родном для себя городе Колонь-о-Мон-д'Оре, где и появился на свет в 1926 году.Бокюз был широко известен на территории своего родного государства. Известно, что он происходил из семейства потомственных кулинаров, работавших в данной сфере с XVII столетия. Поварскому искусству он учился с самого детства. В 70-х годах прошедшего века Поль Бокюз стал основоположником "новой французской кухни", где одним из ведущих отличий стала сниженная калорийность блюд. Спустя несколько льет он учредил международный конкурс "Золотой Бокюз", который является одним из наиболее популярных в данной отрасли. К 80-ти годам жизни он стал владельцем собственной сети ресторанов.Выражает свои соболезнования по поводу смерти Бокюза и президент Франции Эммануэль Макрон. "", - отмечает глава государств, добавляя, что национальная гастрономия станет им гордится.