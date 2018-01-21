Минкультуры начнет письменно согласовывать даты начала кинопроката

Минкультуры введет закон о письменном утверждении дат выхода кинокартины на экранах в кинотеатрах, дабы избежать ситуаций с недопониманием. Например, как в недавно происшедшем скандале с картиной «Приключения Паддингтона-2». Компания видеопроката запланировала показать фильм в кинотеатре 18 января, а Минкультуры смогли дать разрешение на показ данного фильма только на 1 февраля. А без прокатного удостоверения распространение билетов на кинокартину считается нелегальным.
Минкультуры начнет письменно согласовывать даты начала кинопрокатаСегодня, 01:30
Минкультуры в письменном виде подтвердит даты выхода кинокартин. Об этом пишут СМИ со ссылкой на заявления ведомства.
Продажи билетов на фильмы, которые еще не были утверждены прокатным удостоверением, являются грубейшим нарушением закона. Об этом заявил представитель
Глава Минкультуры России Владимир Мединский высказался касательно переноса показа "Приключения Паддингтона 2". Слова министра передают СМИ.