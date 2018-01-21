Минкультуры начнет письменно согласовывать даты начала кинопроката

Владимир Мединский, руководитель Министерства культуры, огласил, что теперь все киноленты, прежде чем выйдут в прокат, должны в письменном виде утвердить даты выхода.

Эту проблему с показом фильма «Приключений Паддингтона-2» удалось уладить, премьера в кинотеатрах состоится с 20 января.

Пелагея Лебединская

Минкультуры введет закон о письменном утверждении дат выхода кинокартины на экранах в кинотеатрах, дабы избежать ситуаций с недопониманием. Например, как в недавно происшедшем скандале с картиной «Приключения Паддингтона-2». Компания видеопроката запланировала показать фильм в кинотеатре 18 января, а Минкультуры смогли дать разрешение на показ данного фильма только на 1 февраля. А без прокатного удостоверения распространение билетов на кинокартину считается нелегальным.