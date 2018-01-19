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| | Трейлер "Истории призраков" с Мартином Фримэном появился в Сети

Трейлер "Истории призраков" с Мартином Фримэном появился в Сети

Вчера, 20:33
В Сети появился трейлер "Истории призраков" с Мартином Фримэном. Кинокартина вскоре выйдет в международный прокат.

Трейлер "Истории призраков" с Мартином Фримэном появился в Сети

 

Театральный спектакль "Истории призраков" ранее сильно взбудоражил общественность Лондона, в страхе вжимавшуюся в кресла и громко кричащую в течение всего времени представления. Через время захватывающий сюжет выйдет на экраны.

 
В ленте снимается известный британский актер Мартин Фримэн. В этот раз зрители увидят его в роли детектива. Герой артиста Майк Приддл сталкивается со сложнейшей загадкой, но для ее решения ему придется приложить все усилия, дабы разыскать ключ к раскрытию преступления. Помощником Приддла является Саймон Рифкин, которого сыграл Алекс Лоутер. Амплуа последнего хорошо ассоциируется с психологически нагруженными ролями в "Игре в имитацию", "Черное зеркало" или "Прощай, Кристофер Робин". .

Одну из главных ролей профессора психологии Филипа Гудмана сыграл вдохновитель "Истории призраков" Энди Найман. Он равнодушно относится ко всему потустороннему, но однажды получает письма "с того света".
Никита Готский
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