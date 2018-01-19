Трейлер "Истории призраков" с Мартином Фримэном появился в Сети

В Сети появился трейлер "Истории призраков" с Мартином Фримэном. Кинокартина вскоре выйдет в международный прокат.

В ленте снимается известный британский актер Мартин Фримэн. В этот раз зрители увидят его в роли детектива. Герой артиста Майк Приддл сталкивается со сложнейшей загадкой, но для ее решения ему придется приложить все усилия, дабы разыскать ключ к раскрытию преступления. Помощником Приддла является Саймон Рифкин, которого сыграл Алекс Лоутер. Амплуа последнего хорошо ассоциируется с психологически нагруженными ролями в "Игре в имитацию", "Черное зеркало" или "Прощай, Кристофер Робин". .

Никита Готский

Театральный спектакль "Истории призраков" ранее сильно взбудоражил общественность Лондона, в страхе вжимавшуюся в кресла и громко кричащую в течение всего времени представления. Через время захватывающий сюжет выйдет на экраны.Одну из главных ролей профессора психологии Филипа Гудмана сыграл вдохновитель "Истории призраков" Энди Найман. Он равнодушно относится ко всему потустороннему, но однажды получает письма "с того света".