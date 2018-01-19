Федорченко снимет документальное кино о Свердловской киностудии

Режиссер из Екатеринбурга Алексей Федорченко намерен снять кино документального жанра о Свердловской киностудии. Фильм будет называться «Кино эпохи перемен». О старте съемок режиссер оповестил своих подписчиков в Facebook.

Дарья Светозарова

Картина будет полнометражной, ее длительность составит 52 минуты. Технический директор кинофильма Владимир Шаров сообщил, что спонсировать съемки будет Минкульт РФ. 19 января состоялся первый съемочный день.По словам Шарова, события картины перенесут зрителя в конец 90-х. Именно тогда Федорченко и пришел на Свердловскую киностудию. Режиссер «Кино эпохи перемен» рассказывает, что его карьера началась в эпоху развала кинематографа в России. Технический директор добавил, что Федорченко давно хотел снимать об этом и делать это по-своему. Первый съемочный день прошел в «Сити-центре», где находился первый корпус Свердловской киностудии.