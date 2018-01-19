Капсулу с прахом Хворостовского заложат возле ВУЗа, где он учился

Часть праха покойного Дмитрия Хворостовского поместят возле ВУЗа где он обучался. Об этом рассказали власти Красноярского края.

Никита Готский

Капсула с частью праха оперного певца похоронят на месте специального мемориала, который находится на месте Института искусств в Красноярске. Как утверждают городские чиновники, при пожелании родственников покойного Хворостовского было предложено изучить создание мемориала в пределах учебного заведения. Рабочая группа, в свою очередь, поддержала такую инициативу. На сооружение соответственного комплекса уйдет около полугода, из которых в течение трех месяцев будет проходить творческий конкурс, а в оставшиеся создание монумента и его установка.Прежде СМИ сообщали, что капсулу с частью праха Хворостовского положат в основание монумента. Другую капсулу захоронят на Новодевьчьтем кладбище Москвы. Оперный певец умер в ноябре на 56-м году жизни после продолжительного онкозаболевания.