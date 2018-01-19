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| | Потеряная картина "Пруд с веклами" возвратилась домой

Потеряная картина "Пруд с веклами" возвратилась домой

Вчера, 15:42
Во времена великой отечественной войны, в 1943 году была утеряно полотно "Пруд с ветлами" популярного художника Поленова, была возвращена в музей Таганрога.

Потеряная картина "Пруд с веклами" возвратилась домой

 

В Ростовской области из города Таганрог во времена великой отечественной войны германскими оккупантами была перевезена в Германию картина знаменитого художника Василия Поленова и считалась утерянной навсегда. Спустя столько времени картина вновь вернулась домой. Торжество церемонии представления картины состоялась в Таганрогском музее в пятницу. Полотно было возвращено на родину сотрудники музея города Киля в Германии, это радостное событие произошло 26 сентября 2017 года.

Отметим, что картина "Пруд с Веклами" была нарисована художником в 1887 году, и представляет собой большую ценность.
Пелагея Лебединская
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