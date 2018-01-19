Потеряная картина "Пруд с веклами" возвратилась домой

Во времена великой отечественной войны, в 1943 году была утеряно полотно "Пруд с ветлами" популярного художника Поленова, была возвращена в музей Таганрога.

Пелагея Лебединская

В Ростовской области из города Таганрог во времена великой отечественной войны германскими оккупантами была перевезена в Германию картина знаменитого художника Василия Поленова и считалась утерянной навсегда. Спустя столько времени картина вновь вернулась домой. Торжество церемонии представления картины состоялась в Таганрогском музее в пятницу. Полотно было возвращено на родину сотрудники музея города Киля в Германии, это радостное событие произошло 26 сентября 2017 года.Отметим, что картина "Пруд с Веклами" была нарисована художником в 1887 году, и представляет собой большую ценность.