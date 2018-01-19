Шизофрения, рукоприкладство и изгнание нечисти: Ольге Рапунцель поставили страшный диагноз

Мнения

Шизофрения, рукоприкладство и изгнание нечисти: Ольге Рапунцель поставили страшный диагноз

Участница Дома-2 страдает шизофренией.

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

От Редактора

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

О споре вокруг поведения модели.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | Бондарчук и Кончаловский поддержали Минкульт в связи с переносом релизов

Бондарчук и Кончаловский поддержали Минкульт в связи с переносом релизов

Сегодня, 12:55
Российский режиссер Федор Бондарчук поддержал Минкультуры по поводу ситуации с переносом фильма "Приключения Паддингтона 2". Он отправил письмо в связи с конфликтом Дмитрию Медведеву.

Бондарчук и Кончаловский поддержали Минкульт в связи с переносом релизов

 

Представители отечественного кинематографа, включая Андрея Кончаловского и Федора Бондарчука, обратились к главе российского правительства Дмитрию Медведеву после переноса премьера кинокартины "Приключения Паддингтона 2". В своем послании кинодеятели выражают поддержку позиции Министерства культуры РФ и лично руководителя ведомства Владимира Мединского.

Как пишут авторы, Минкульт в последнее время смог достичь существенных результатов в развитии отрасли. Так, сообщается, что из-за активной поддержки правительства фильмы, созданные на территории России, собирают намного больше зрителей и материальных ресурсов. Большие показатели достигаются за счет сооружения и обновления кинотеатров в малых населенных пунктах, спецпрограммы для деревень, информационной и денежной программы российского кинематографа. Также авторы письма подчеркивают, что в целях поддержки отечественного кино Минкульт применяет и иные методы, к примеру, "раздвижку релизов".
Никита Готский
Новости по теме
Минкульт: Предпродажа билетов на
Минкульт: Предпродажа билетов на "Приключения Паддингтона - 2" является нарушением

Продажи билетов на фильмы, которые еще не были утверждены прокатным удостоверением, являются грубейшим нарушением закона. Об этом заявил представитель

Мединский высказал свою точку зрения о переносе
Мединский высказал свою точку зрения о переносе "Приключения Паддингтона 2"

Глава Минкультуры России Владимир Мединский высказался касательно переноса показа "Приключения Паддингтона 2". Слова министра передают СМИ.

Федор Бондарчук приступил к работе над циклом фильмов о спорте
Федор Бондарчук приступил к работе над циклом фильмов о спорте

Известный российский режиссер Федор Бондарчук приступил к работе над циклом фильмов, посвященных спорту. Фильмы, созданные Бондарчуком, будут представлены на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости