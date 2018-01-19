Бондарчук и Кончаловский поддержали Минкульт в связи с переносом релизов

Российский режиссер Федор Бондарчук поддержал Минкультуры по поводу ситуации с переносом фильма "Приключения Паддингтона 2". Он отправил письмо в связи с конфликтом Дмитрию Медведеву.

Никита Готский

Представители отечественного кинематографа, включая Андрея Кончаловского и Федора Бондарчука, обратились к главе российского правительства Дмитрию Медведеву после переноса премьера кинокартины "Приключения Паддингтона 2". В своем послании кинодеятели выражают поддержку позиции Министерства культуры РФ и лично руководителя ведомства Владимира Мединского.Как пишут авторы, Минкульт в последнее время смог достичь существенных результатов в развитии отрасли. Так, сообщается, что из-за активной поддержки правительства фильмы, созданные на территории России, собирают намного больше зрителей и материальных ресурсов. Большие показатели достигаются за счет сооружения и обновления кинотеатров в малых населенных пунктах, спецпрограммы для деревень, информационной и денежной программы российского кинематографа. Также авторы письма подчеркивают, что в целях поддержки отечественного кино Минкульт применяет и иные методы, к примеру, "раздвижку релизов".