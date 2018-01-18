Алисия Викандер учится выживать в трейлере «Tomb Raider: Лара Крофт»

Warner Bros. презентовали второй полноценный трейлер фильма «Tomb Raider: Лара Крофт», выход которого назначен на середину марта текущего года. Сюжет кинокартины будет основан на перезапуске серии игр Tomb Raider. Согласно нему, корабль, на котором плывет Крофт, терпит крушение у неизвестного острова. Цель главной героини в исполнении Алисии Викандер состоит в поиске исчезнувшего много лет назад отца, но для этого ей нужно выжить во враждебной обстановке острова.
Последняя наиболее известная роль Алисии Викандер была реализована в фильме «Девушка из Дании» вместе с актером Эдди Редмэйном.