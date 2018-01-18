В рейтинге Rotten Tomatoes на первом месте стоит «Приключения Паддингтона 2»

В рейтинговой таблице ресурса Rotten Tomatoes, собирающего обзоры на разнообразную кинопродукцию, фильм «Приключения Паддингтона 2» получил первое место и 100% рейтинг. Такая оценка может быть обусловлена высокой технологической составляющей фильма.

За всю историю популярного иностранного сайта Rotten Tomatoes кинофильм получил от зрителей 100% рейтинг рецензий. Этим фильмом стала комедия «Приключения Паддингтона 2», вышедшая в кинотеатрах в конце прошлого года.Rotten Tomatoes включает в себя обзоры и отзывы не только обычных зрителей, но мнения членов гильдий писателей и известных кинокритиков. Сайт существует с 1998 года.New Yorker признает техническое совершенство кинокартины и отмечает огромную работу мастеров по компьютерной графике и замечательную работу оператора. Кроме того, выступление Хью Гранта в финале способно превзойти Хью Джекмана в фильме «Величайший шоумен».LA Times приводит в сравнение к фильму работу Уэса Андерсона в ленте «Отель Гранд-Будапешт».