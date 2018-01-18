Стал известен рейтинг 100 самых любимых фильмов всех времен

В СМИ опубликован рейтинговый список 100 наиболее любимых кинофильмов всех времен. Среди них оскароносный «Лунный свет» 2016 года, а также «Апокалипсис сегодня» 1979 года.

Изданием Indie Wire обнародован список сотни наиболее любимых фильмов во все времена, составленный зрителями в начале 2018 года. Для создания рейтинга были использованы оценки с сайта Rotten Tomatoes, собирающим обзоры и мнения насчет кинематографической продукции.Представленная версия рейтинга смогла совместить в себе как новые кинокартины, так и признанную классику кино. Составители подчеркивают необычность фильма тем фактом, что такой классический фильм, как «Апокалипсис сегодня» уступил место современной киноленте-ремейку истории про Человека-паука.Первенство списка занял фильм 1939 года выпуска – «Волшебник страны Оз», рейтинг которой составил порядка 99%. Второе место занял «Гражданин Кейн», а третью позицию хоррор-фильм «Прочь» 2017 года выпуска.Также в списке оказался обладатель «Оскара» в 2016 году «Лунный свет» и мультфильм «Головоломка».