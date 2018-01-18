В Милане организовали мужскую Неделю мод

В Милане на мужской Неделе моды были представлены необычные тренды 2018 года. Среди них дизайнеры отдали предпочтение тенденции к андрогинной одежде, одинаково подходящей как мужчинам, так и женщинам.

Главной тенденцией мужской Недели Моды, проходящей в Милане, стал андрогинный стиль одежды, в равной степени подчеркивающий положительные качества фигур как мужчин, так и женщин. Еще одним трендом стали аксессуары с элементами воинственной тематики разных эпох.Часть модных домов остались верна классическому стилю в одежды, разбавленному небольшим количеством животных принтов, а также блестящими пиджаками. Именно в такой одежде прошли по подиуму сыновья Пирса Броснана, Памелы Андерсон и другие.В то же время, Prada решил вернуться к собственным модным решениям из коллекций девяностых годов прошлого века. Из-за предположения, что таким образом модный дом пытается сократить убытки, критики отзываются о данной линейке нарядов неоднозначно.